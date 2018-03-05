Çin, savunma bütçesini yüzde 8,1 artırdı

Çin Başbakan Li Keqiang, başkent Pekin’de başlayan yıllık meclis toplantısının açılışında hükümetin çalışma raporunu sundu. Raporda, 2018 yılı savunma bütçesinin 175 milyar dolar olarak belirlendiği açıklandı. Söz konusu artış, son 3 yıldaki en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Çin, savunma harcamalarını 2017’de ise yüzde 7 artırmıştı. Başbakan Yardımcısı Zhang Yesui, dün düzenlenen basın toplantısında, Çin’in savunma bütçesinin GSYH içinde çok küçük bir yer tuttuğunu savunmuştu.

2018’de ekonomik büyüme hedefi yüzde 6,5

Hükümetin çalışma raporunda, önümüzdeki döneme dair ekonomik plan ve öngörüler de yer aldı. Başbakan Li Keqiang, Çin hükümetinin 2018 yılında büyüme hedefini yüzde 6,5 olarak belirlediğini açıkladı. Çin’in 2017 yılına dair büyüme hedefinin yüzde 6,5 olmasına rağmen, ülke ekonomisi yıl sonu itibarı ile yüzde 6,9 büyümüştü. Çinli liderler, son yıllarda yüksek hızda kalkınma yerine nitelikli kalkınmaya önem verdiklerini belirterek, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin içinde bulunduğu bu durumu ‘yeni normal’ olarak niteliyor.

Diğer yandan, rapora göre Çin’in bu yıl için enflasyon hedefi ise yüzde 3. Hükümet, ayrıca 2018’de kentlerde 11 milyon kişiye istihdam oluşturmayı hedefliyor.

“Çıkarlarımızı kararlılıkla koruyacağız”

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri getireceklerini açıklamasıyla ABD ile Çin arasında ‘ticaret savaşı’ yaşanacağı yönünde yorumlar yeniden gündeme gelmişti. Çin Başbakanı, hükümetin çalışma raporunu sunarken, Çin’in ticari korumacılığa karşı çıktığının bir kez daha altını çizdi.

Ticari anlaşmazlıkların müzakerelerle çözülmesinden yana olduklarını belirten Li Keqiang, "Çin’in kendi meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağız" dedi.