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Çin sazanı balıkçıların korkulu rüyası oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü’nde giderek yaygınlaşan istilacı tür olarak bilinen Çin sazanı, balıkçıların korkulu rüyası haline geldi.

Çin sazanı balıkçıların korkulu rüyası oldu

10 Kasım 2017 12:13

Beyşehir Gölü’nde ekonomik değere sahip pullu sazan ve sudak balığının popülasyonu giderek artarken, son dönemde istilacı türlerin aşırı yaygınlaşmasının balıkçıları zor durumda bıraktığı bildirildi. Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi açıklarında balıkçılık yaparak geçimini sağlayan İbrahim Erdoğan, serdikleri ağlara vuran istilacı tür Çin sazanları ile başlarının dertte olduğunu söyledi. Gölde balıkçılıkla uğraşan tüm meslektaşlarının aynı sorunla karşı karşıya kaldığını dile getiren Erdoğan, geçimlerini sağlayan ve kazanç kapısı olan türlerin son dönemde azalmasına karşın istilacı türlerden Çin sazanının ağlarına bolca takılarak kendilerini zor durumda bıraktığını aktardı. Erdoğan, “Çin sazanını tutmak için herhangi bir çaba ve gayretimiz söz konusu değil. Ancak, sazan ve levrek avı için serdiğimiz ağlarda artık bol miktarda Çin sazanı ile karşılaşmaya başlayınca ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ya kıyıya götürüp imha ediyoruz ya da suya geriye bırakıyoruz. Ama çoğu balıkçı daha da artmaması için göl suyuna tekrar bırakmıyor. O yüzden, bu türü ağımızdan ayırmak, temizlemek için de ekstra bir zaman ayırmak durumunda kalıyoruz. Hep Çin sazanı takılan ağlarımız nedeniyle diğer türlerin avlanması da zorlaşıyor. Ayrıca, ağlarımız da gereksiz yere çok yıpranıyor. Artık, göl sularına ağ atmaya korkar hale geldik. Ağlarımızdan tonlarca Çin sazanı çıkıyor ama bize para kazandıracak türleri bulmak zorlaştı. Bu durumdan dolayı çok muzdaribiz” dedi.

İstilacı tür olarak bilinen Çin sazanının avlanmasının yapıldığı Eğirdir ve farklı göllerde ekonomik değerinin olduğunu ancak Beyşehir Gölü’nde büyüklüğünün 300-400 gramı geçmemesi nedeniyle parasal bir değer ifade etmediğini de vurgulayan Erdoğan, “Beyşehir Gölü’nde yetişen türler küçük olunca herhangi bir ekonomik değer ifade etmiyor. Ne alanı var, ne de satanı. Oysa ekonomik değeri olduğu belirtilen göllerde 700-800 gram ve 1 kilogram arasında iriliğe ulaşan Çin sazanlarının avlandığını anlatıyorlar. Beyşehir Gölü’ndeki tür, alınıp satılmadığı için bize gereksiz bir meşakkat sağlıyor. Ağlarımıza o kadar çok takılıyor ki, zaman zaman teknemizin neredeyse tamamını kaplıyor. O yüzden, kıyıya getirip döküyoruz. Balıkçılarımızın ağlarında görmek istemediği bir tür haline gelen Çin sazanı konusunda yaşanan sorunla ilgili olarak yetkililerimizden bir çare, çözüm yolu bulunmasını bekliyoruz. Kolay kolay da ölmüyorlar. Kıyıda yırtıcılara, kuşlara, sokak hayvanlarına yem olarak besin kaynağı oluyor. Meslektaşlarımız arasında bu sorunla ilgili şöyle konuşuyoruz; dünyanın üçte biri Çinlilerdir, Beyşehir Gölü’nün de üçte biri Çin sazanından oluşmaya başladı. Çin sazanı Beyşehir Gölü’nü işgal etti, istenmeyen bir tür olarak bu balıktan çok dertliyiz. Aynı şekilde amatör spor avcıları da oltalarına sürekli olarak takılan Çin sazanından yakınıyor” diye konuştu.

Ali Rıza Önses

 

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