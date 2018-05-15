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Çin ve Belçika İsrail’i kınadı

Çin ve Belçika, İsrail’in katliamını kınarken, itidal çağrısında bulundu.

Çin ve Belçika İsraili kınadı

15 Mayıs 2018 14:48

Gazze sınırında 59 Filistinlinin öldüğü şiddet olaylarına Belçikalı siyasiler sessiz kalmadı. İsrail askerlerinin uyguladığı şiddete ilk tepki Belçika Başbakan Yardımcısı Alexander De Croo’dan geldi. Şiddet olayları ile ilgili Belçika kanalına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı De Croo, “Bu aşırı bir şiddettir. Sadece kınıyoruz ve ortamın normale dönmesi için herkesi sakinleşmeye davet ediyoruz” diye konuştu.
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Filistinlilere ve İsraillilere seslenerek, "Her ne pahasına olursa olsun orantısız bir şiddetten kaçınılmalı ve barışı sağlayacak diyalogu mümkün olduğu kadar en kısa zamanda yenilemek gerekir" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından tepki gösteren siyasetçilerden Flaman Hükümeti Başkanı Geert Bourgeois ise yaşanan olaya “Kan gölü” benzetmesi yaparak, “Gazze ile İsrail sınırında yaşanan olaylar sağduyulu insanları şok etmiştir” açıklamasında bulundu.

ÇİN 

Çin Dışişleri Bakanlığından, Gazze-İsrail sınırında yaşanan katliama ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, Çin’in şiddetli çatışmalarda meydana gelen can kayıpları nedeniyle ciddi endişe duyduğu vurgulandı. Çin’in sivillere yönelik şiddete karşı çıktığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Filistin ve İsrail’i, bilhassa da İsrail tarafını ölçülü davranmaya ve gerginliği artırmaktan kaçınmaya çağırdı. Çin’in daima Filistin-İsrail barış görüşmelerinin ilgili BM kararları doğrultusunda sürmesi gerektiğine inandığına işaret eden sözcü, Kudüs’ün nihai statüsü sorununun da diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Pekin, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız Filistin Devleti’nin varlığına destek veriyor.  

 

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