Çin ve İngiltere başbakanları ikili ticareti görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May ile Çin Başbakanı Li Keqiang, bugün Çin’in başkenti Pekin’de bir araya geldi. Li Keqiang, İngiliz mevkidaşı Theresa May’i başkent Pekin’in merkezinde yer alan Büyük Halk Salonu’nda düzenlenen törenle karşıladı.

İki başbakan, taraflar arasında imzalanan anlaşmaların ardından, karşılıklı olarak piyasaların açılmasının genişletilmesi için çalışacaklarını söyledi. Çin-İngiltere ilişkilerinin Londra ile AB arasındaki ilişkilerin durumundan etkilenmeyeceğini dile getiren Li Keqiang, "İki yönlü açıklık derinleşecek. Çin’in kapıları İngiltere’ye daha da geniş bir şekilde açılacak" dedi.

Çin Başbakanı Li ise, "İşbirliğimizle piyasalara ve tüm dünyaya serbest ticareti, yatırım kolaylığını ve küreselleşmeyi desteklediğimiz, korumacılığa karşı çıktığımız mesajını vermek istiyoruz" diye konuştu.

Theresa May de basına yaptığı açıklamada, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için yeni tedbirler alınması üzerinde mutabık kalındığını ifade etti.

Görüşmenin gündeminde, Çin ile İngiltere arasında imzalanması planlanan, ancak İngiltere AB’den resmen ayrılmadan müzakerelerine başlanamayan serbest ticaret anlaşması da vardı.

May, konuyla ilgili olarak, "AB’den ayrıldığımızda dünyanın geri kalanıyla ticaret anlaşmaları imzalayabilecek, bağımsız ticaret politikası yürütebilen bir ülke olacağız. Ve bu, tam da aradığımız şey" ifadesini kullandı.

Rekor büyüklükte ticaret anlaşmaları imzalanacak

Theresa May’in üç günlük ziyareti sırasında iki taraf arasında yaklaşık 12,7 milyar dolarlık ticaret anlaşmaları imzalanması bekleniyor.

Diğer yandan, İngiliz basınına yansıyan haberlerde Theresa May’in, Çin tarafının tüm ısrarlarına rağmen İpek Yolu projesiyle ilgili anlayış muhtırasına imza atmadığı belirtildi.Haberlerde, Londra’nın Çin’in Kuşak ve Yol adını verdiği dev altyapı projesine temkinli yaklaştığının, bu nedenle bağlayıcı bir anlaşmaya imza atmaktan kaçındığının altı çizildi.

Pekin, büyük önem atfettiği İpek Yolu’nu canlandırma projesine Batılı ülkelerden aradığı desteği şu ana kadar alamadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ocak ayı başlarında Çin’e gerçekleştirdiği ziyarette söz konusu projenin 'tek şeritli' olmaması gerektiği vurgusu yapmıştı.

May-Li görüşmesinde ayrıca Kuzey Kore sorunu ve terörle mücadele konularının da gündeme geldiği bildirildi.

Çin ziyaretine Wuhan kentinden başlayan Theresa May, yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüşecek.

Cenk Özkömür

