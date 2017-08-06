Çin: "Yaptırımlar gerekli, ancak nihai hedef değil"

Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen 50. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda katılan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi’nin Kuzey Kore’ye yaptırımları sertleştirme kararının uygulamaya koyulmasının ardından, Kore yarım adasının kritik bir döneme gireceğini ifade etti. “Tüm tarafları, karar alırken ve harekete geçerken sorumluluk sahibi bir tutum sergilemeye çağırıyoruz. Özellikle durumun daha da ilerlemesini önlememiz gerekiyor” diyen Wang, "Yaptırımlar gerekli, ancak nihai hedef değil" dedi.

BM Güvenlik Konseyi, son iki kıtalararası balistik füze testi nedeniyle, Kuzey Kore’ye yönelik ilave yaptırımlar uyguladı. ABD liderliğinde hazırlanan tasarı, Kuzey Kore'nin kömür, demir, kurşun ve deniz mahsulleri dahil olmak üzere diğer malzemelerin ihracatını önlerken, yurt dışında çalışan mevcut Kuzey Koreli işçilerin sayısı da düşürülecek.