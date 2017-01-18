Diğer
Kategoriler

Cinayet anı güvenlik kamerasında

Çorlu’da meydana gelen ve bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olayın güvenlik kameralarına saniye saniye ortaya çıktı.

Cinayet anı güvenlik kamerasında

18 Ocak 2017 14:07
Cinayet anı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde dün gece meydana gelen bıçaklı olayda hayatını kaybeden Ahmet L. ve yanındaki arkadaşı Sinan Ş.’nin bıçaklanma anı görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen bıçaklı kavgada bıçaklanma anından sonra bir kaç kişinin kaçtığı görülüyor.

Edinilen bilgilere olay Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana gelmiş, sokak üzerinde yer alan bir iş yerinde çalışan iki iş arkadaşı Sinan Ş. ve Ahmet L. ile Metin K. ve Nazım K arasında iddialara göre yan bakma meselesi ile başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.
Sokak üzerinde tartışmayı sürdüren şahıslardan Metin K. ve Nazım K., aynı iş yerinde çalışan arkadaşlardan Ahmet L.’yi göğsünden Sinan Ş.’yi de kasığından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.
Bir süre sokak ortasında kanlar içinde yardım bekleyen yaralılardan durumu ağır olan Ahmet L., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ahmet L. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonlanan olayın çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden yola çıkan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Babası oğluna yetişmeye çalışırken başka birisine çarpıp ölümüne neden olmuştu
Güvenlik kameralarına an be an yansıyan olayda göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet L.’nin babası Bedir L.’De olayı haber alır almaz, direksiyonuna geçtiği kamyonetle hastanenin yolunu tutmuştu. Yaralı oğluna yetişmeye çalışan babanın çarptığı motosikletin sürücüsü Fırat K.’de hayatını kaybetmişti. 

Serdar Şahin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!