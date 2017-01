Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde dün gece meydana gelen bıçaklı olayda hayatını kaybeden Ahmet L. ve yanındaki arkadaşı Sinan Ş.’nin bıçaklanma anı görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen bıçaklı kavgada bıçaklanma anından sonra bir kaç kişinin kaçtığı görülüyor.

Edinilen bilgilere olay Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana gelmiş, sokak üzerinde yer alan bir iş yerinde çalışan iki iş arkadaşı Sinan Ş. ve Ahmet L. ile Metin K. ve Nazım K arasında iddialara göre yan bakma meselesi ile başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Sokak üzerinde tartışmayı sürdüren şahıslardan Metin K. ve Nazım K., aynı iş yerinde çalışan arkadaşlardan Ahmet L.’yi göğsünden Sinan Ş.’yi de kasığından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Bir süre sokak ortasında kanlar içinde yardım bekleyen yaralılardan durumu ağır olan Ahmet L., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ahmet L. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonlanan olayın çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden yola çıkan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Babası oğluna yetişmeye çalışırken başka birisine çarpıp ölümüne neden olmuştu

Güvenlik kameralarına an be an yansıyan olayda göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet L.’nin babası Bedir L.’De olayı haber alır almaz, direksiyonuna geçtiği kamyonetle hastanenin yolunu tutmuştu. Yaralı oğluna yetişmeye çalışan babanın çarptığı motosikletin sürücüsü Fırat K.’de hayatını kaybetmişti.

