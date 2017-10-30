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Cinayet anı kamerada!!

Çorlu’da dün akşam saatlerinde meydana gelen ve bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan cinayete ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Cinayet anı kamerada!!

30 Ekim 2017 16:51
Cinayet anı kamerada!! - Tıkla İzle

Çorlu’da Kemalettin Mahallesi Şadırvan Sokak üzerinde meydana gelmiş, sokak üzerinde arkadaşı Sezer Türk ile Yürüyen Fatih Kölemen (24) Hasan P. ile karşılaşmış, Fatih Kölemen ve Hasan P. arasında ilk anda belirlenemeyen nedenden ötürü çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşmüştü.

İddialara göre Hasan P. kavga sırasında belinden çıkardığı bıçakla Fatih Kölemen ve Sezer Türk’e saldırdı. İki arkadaşın kendilerini korumak için sokak üzerinde bulunan fırın önündeki odunları alması üzerine iyice büyüyen kavgada Hasan P., Fatih Kölemen’i karnından Sezer Türk’ü de kolundan bıçaklamış, görgü tanıklarının haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yararlılar daha sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Sezer Türk hastanede tedavi altına alınırken Fatih Kölemen yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.
Katil zanlısı polise teslim olmuştu

Olayın ardından üzeri ve elleri kanlı bir şekilde kaçan zanlı Hasan P., Omurtak Caddesi üzerinde yer alan emniyet müdürlüğü binasına giderek nöbetçi polis memuruna olaya karıştığını ve teslim olmak istediğini söylemiş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.Olay anı kamerada

Bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olaya ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde bıçaklı sopalı kavgaya tutuşan üç kişi ve zanlının iki kişiyi bıçaklaması yer alıyor.

Serdar Şahin

Etiketler: cinayet anı, çorlu

 

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