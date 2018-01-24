Cinayet şüphelilerine ömür boyu hapis cezası

Geçtiğimiz yıl 1 Ocak tarihinde saat 02.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen Ramazan Yiğit, saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ramazan Yiğit, çağrılan ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, kaçan saldırganları yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 27 yaşındaki Mithat Paşa A. ile her ikisi de 26 yaşında olan Doğan B. ve Müslüm Mert S.’yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler, 3 gün sonra akşam saatlerinde adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise cinayette kullanıldığı düşünülen bıçak ile ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 50 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Müslüm Mert S. ile Doğan B.’nin bir süre sonra tutuksuz yargılanmasına karar verirdi.

Cinayet şüphelileri son kez hakim karşısına çıktı

Ramazan Yiğit cinayetinin karar duruşması dün Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Mithat Paşa A. ve tutuksuz yargılanan Doğan B. mahkemede hazır bulunurken, Müslüm Mert S. mahkemeye mazeret bildirerek katılmadı ve mahkemeyi avukatı aracılığıyla takip etti. Mithat Paşa A. mahkemedeki savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek beraatını talep etti.

Sanık Müslüm Mert S.'nin avukatı "Sanık Mithat Paşa A.'nın verdiği ifadeler kabul edilebilir değildir. Müvekkilimiz olayı ayırmak için olaya dahil olmuştur. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesi gerekir" dedi.

Sanık Doğan B.'nin avukatı ise "Tanık beyanları da dahil olmak üzere tüm deliller Doğan B.'nin kenarda kaldığını ve olaya karışmadığını göstermektedir. Müvekkilimin beratını karar verilmesini talep ederiz" diyerek savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Mithat Paşa A'nın ve tutuksuz olarak yargılanan sanık Müslüm Mert S. hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası kararı verirken, diğer sanık Doğan B. hakkında ise beraat kararı verdi. Duruşmanın ardından sanık Mithat Paşa A. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderdi, Müslüm Mert S.’nin ise hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Erdal Anak