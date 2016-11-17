Karapürçek ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde 3 gün önce durakta otobüs bekleyen 47 yaşındaki Birol Ayna ve 16 yaşındaki oğluna, yoldan geçen araçtan silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu Ayna kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, oğlu ise yara almadan kurtulmuştu. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 3 kardeşi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Y. ve Musa Y. tutuklanırken, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.