Edinilen bilgiye göre, önceki günlerde gece saatlerinde Kapcami Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıslar bıçak ve silahlarla birbirlerine saldırdı. Yaşanan olayda Zülfikar G. (18), Ferhat K. (20) ve Mehmet Göksu (27) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Göksu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.B, S.Y, M.G., tutuklandı. Cezaevine gönderilen 3 şahıs sonrası konuyla ilgili incelemelere devam eden polis ekipleri olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 2 kişiyi daha gözaltına alındı. 2 şahıs hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir



