Karapürçek ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde 3 gün önce durakta otobüs bekleyen 47 yaşındaki Birol Ayna ve 16 yaşındaki oğluna, yoldan geçen araçtan silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu Ayna, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, oğlu ise yara almadan kurtulmuştu. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i sorgularının ardından serbest bırakılırken, M.Y., M.Y. ve Y.Y. isimli 3 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, polis aracına bindirilirken suçsuz olduklarını ileri sürdü.

Bilal Bilir

SAKARYA