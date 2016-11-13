Olay, dün saat 00. 40 sıralarında Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sultan Alparslan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki T.Y., 36 yaşındaki Y.S. tarafından tecavüze uğradı. Olayı akrabalarına anlatan T.Y.'nin aile fertleri, Y.S.'yi bir takside evinin önünde yakaladı. Bıçak ve sallamalarla Y.S.'ye saldıran aile fertleri, Y.S.'yi kanlar içerinde yere yatırdı. Olay yerinde ölen Y.S., otopsi için hastane morgunu kaldırıldı. Olaydan sonra 1 bıçak ve 2 sallama ile beraber M.Y., G.İ., T.Y., S.Y., G.Y., Ş.Y. ve yaralı olan Ö.M., yakalandı.

7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.Y, Ş.Y. ve M.Y, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 şüpheli ise denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.