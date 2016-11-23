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Cinayet şüphelisi 9 şahıstan 2’si tutuklandı

Adıyaman’da 1 kişinin öldüğü, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmayla ilgili adliyeye sevk edilen 9 kişiden 2 şahıs tutuklandı.

Cinayet şüphelisi 9 şahıstan 2si tutuklandı

23 Kasım 2016 11:06

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Merkez PTT binası yakınlarında bulunan bir iş yeri içerisinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşanmış, büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmada Ö.D., H.E., S.D., H.S. ve F.K. isimli şahıslar yaralanmış, yaralılardan Serdar Dişkaya kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaralılardan H.E.’nin hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler Y.A., Y.C., M.S., V.S., O.G.D., M.D., F.A., İ.A.S. ve Ö.D. isimli şahısları yakaladı. Gözaltına alınan 9 şahıs, emniyetteki sorgularının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Ö.D. ile M.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahısların serbest bırakıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, cinayet şüphelisi


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