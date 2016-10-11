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Cinayet zanlıları tutuklandı

Adıyaman merkezde önceki gün işlenen cinayetin zanlısı 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet zanlıları tutuklandı

11 Ekim 2016 09:34

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Yeşilyurt Mahallesi'nde H.D. ile M.K., F.Ç. ve Z.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İddiaya göre, M.K. adlı kadın evde bulunan tabanca ile H.D.’ye ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet alan H.D. ağır yaralı olarak Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan H.D. 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan M.K., F.Ç. ve Z.Ç. ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Cinayet zanlıları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hayatını kaybeden H.D. (46) otopsisinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş

Etiketler: Adıyaman, cinayet zanlıları


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