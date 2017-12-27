Diğer
Kategoriler

Cinayet zanlısı 6 ay sonra yakalandı

Şanlıurfa'da hasta ziyareti için şeker ve kolonya alırken husumetli akrabası tarafından öldürülen şahsın cinayet zanlısı yakalandı.

Cinayet zanlısı 6 ay sonra yakalandı

27 Aralık 2017 11:05

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’dan Şanlıurfa’ya hasta ziyaretine geldiğinde kan davalı akrabası tarafından hastanenin yanındaki marketten kolonya ve şeker alırken silahla vurularak öldürülen Hasan Aykin’in (38) cinayet zanlısı Mustafa G., polis tarafından yakalandı. Harran ilçesinde minibüsün içerisinde yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Haziran 2017 tarihinde yaşandı. Adıyaman'dan Şanlıurfa’ya hasta ziyaretine gelen Hasan Aykin, Haliliye ilçesindeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasının yan tarafında aracını park etti. Daha sonra hastanenin yanındaki bir markete giden Aykin, şeker ve kolonya aldı. Yanında eşi de olan Aykin, marketten çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen ve aralarında kan davası olduğu iddia edilen bir akrabasının silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan şahıs, çevredekiler tarafından yan tarafta bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasına götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıda hayatını kaybeden Hasan Aykin'in evli ve 4 çocuk babası olduğu, akrabalarıyla yaşadığı kan davası nedeniyle bir kaç yıl önce Şanlıurfa'dan Adıyaman’a taşındığı öğrenildi. 

Etiketler: cinayet, şanlıurfa

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç