Cinayet zanlısı abi kardeş 3 ay sonra teslim oldu

Olay geçtiğimiz Temmuz ayında İzmit Kadıköy Mahallesi Aktürk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı mahallede oturan iki kardeş Muhammet İ., Medet İ(22)., ile komşuları Murat Durak(29) ve Ömer Durak (37) arasında köpek gezdirme meselesinden tartışma çıktı. Sokakta köpeğini gezdiren Murat Durak, kendisine “Gece saatinde sokakta köpek mi gezdirilir” diyen Muhammet İ. ve Medet İ. adlı kardeşlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Durak’ın abisi Ömer Durak da tartışmaya dahil oldu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Muhammet İ., Medet İ. adlı iki kardeş yanlarına aldıkları silaha sarılarak iki kardeşe 7-8 el ateş ettiler. Kurşunların hedefi olan iki kardeşten Murat Durak ve Ömer Durak kanlar içinde yerde kaldılar. Durak kardeşleri yaralayan Muhammet İ., Medet İ. adlı iki kardeş ise kendilerine ait otomobille olay yerinden kaçtılar.

Silah seslerini duyan mahalleli sokağa çıktığında ise Durak kardeşleri kanlar içinde yerde yatarken buldular. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerine ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Murat Durak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ömer Durak ise tedavi altına alındı.

Medet İ. ve Muhammet İ. olaydan yaklaşık 3 ay sonra Kocaeli Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. Adliyedeki işlemlerinin ardından şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

,Uğur Konuk