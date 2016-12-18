AK Parti Manisa eski İl Genel Meclis üyesi Sabri Şahin, Cumartesi günü Irlamaz Vadisinde tartıştığı bir kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Katil zanlısı 28 yaşındaki A.Ö. olaydan sonra Bayındır ilçesine kaçtı. Zanlının Cumartesi akşam saatlerinde İzmir’e bağlı Bayındır ilçesinde emniyet müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma ölümle sonuçlanırken, zanlı A.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından Turgutlu Adliyesi'ne sevk edildi.

İlker Uyar

MANİSA