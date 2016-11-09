Dededağı Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda, Süleyman A. (30) daha önceden aralarında husumet bulunan Emrah Boz’a (31) pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaralamıştı. Göğsüne aldığı saçmalarla ağır yaralanan Emrah Boz, Bafra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Olay sonrası kaçan şüpheli Süleyman A. (30) ve olay anında Emrah Boz'un yanında bulunan Dursun Ali B.'yi İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Dededağı Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan cinayet zanlısı Süleyman A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Dursun Ali B. ise jandarmada gözaltında bulunuyor.
Ahmet Şükrü Uluçay