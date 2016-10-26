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Cinayet zanlısı: 'Ben o şahsı yanlışlıkla öldürdüm'

Adana'da cinayet işlediği iddiasıyla tutuklanan zanlının "Ben o şahsı yanlışlıkla öldürdüm, asıl öldürmek istediğim motosikleti kullanandı" dediği öğrenildi.

Cinayet zanlısı: Ben o şahsı yanlışlıkla öldürdüm

26 Ekim 2016 11:57
Cinayet zanlısı: 'Ben o şahsı yanlışlıkla öldürdüm' - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay 18 Ekim gecesi Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Resul Ç.'nin kullandığı motosikletin arkasında bulunan Duran Han, kimliği belirlenemeyen kişilerce plakası alınamayan otomobildekilerin silahlı saldırısına uğraması sonucu göğsünden ve bacağından vuruldu. Saldırganlar, otomobille ara sokaklarda izini kaybettirirken, Han ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Duran Han’ı öldüren kişinin Cabbar T. olduğunu belirledi. Ekipler yaptıkları operasyon sonucu Cabbar T. ile birlikte baba Ağabey T.'yi (42) ve olay sırasında otomobilde bulunan Sefer S.'yi (18) gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden Cabbar T.'nin ifadesinde, “Resul Ç. ile bir olaydan dolayı aramızda sorun vardı. Birden motosiklet ile aracımın önüne geldi ve elini beline attı. Yanımda bulunan silahı çıkarıp ateş ettim. Akrabası olan Duran’ı öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Yanlışlıkla oldu” dediği öğrenildi. 

Emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adli Tıp Kurumu’na götürülen şüphelilerden Ağabey T. hasımlarına seslenerek, “Öyle eve, kadına, tahtaya sıkmak olmaz. Gelip ete sıkacaksınız ete” diyerek bağırdı. 

Adliyeye sevk edilen üç kişiden Cabbar T. ile Sefer S. tutuklanırken, baba tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.  


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