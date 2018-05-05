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Cinayet zanlısı cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan genç mahkum, eşini bıçaklayarak öldürdü.

Cinayet zanlısı cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü

05 Mayıs 2018 18:31

Olay Eşref Dinçer Mahallesi Şeker Sokak üzerinde meydana geldi. 2013 yılında Gemlik'te simitçi cinayetinin faili Mehmet H.A. (34), eşi Çiğdem Alpaslan'ı evinin balkonunda bıçaklayarak ağır yaraladı. 112 ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk annesi genç kadın kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçmaya çalışan cinayet zanlısı Mehmet Hanifi A, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mehmet Hanifi A’nın, 2013 yılında Gemlik'te simitçi Coşkun Parlak'ın öldürülmesiyle alakalı tutuklu olduğu Bandırma Cezaevi’nden 5 gün izin aldığı öğrenildi. 

Hurşit Topal

 

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