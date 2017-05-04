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Cinayet zanlısı CHP İlçe Başkanı tutuklandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, yanında yevmiyeyle çalışan arkadaşını silahla öldürdükten sonra saklandığı bodrum katında yakalanan CHP İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ tutuklandı.

Cinayet zanlısı CHP İlçe Başkanı tutuklandı

04 Mayıs 2017 20:36

CHP Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, yanında yevmiye ile çalışan ve evine giderek tartıştığı arkadaşı Şükrü Aytuç Tek’i (43) başından bir el ateş ederek öldürdükten sonra firar etmişti. Mehmet Bozdağ yanındaki R.Y. ve A.T. isimli iki kişi, yaşanan kovalamacanın ardından Söke Cumhuriyet Parkı yakınındaki bir apartmanın bodrum katında yakalanmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen üç şüpheli, işlemlerinin ardından Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. İfadeleri alınan şüpheliler R.Y. ve A.T. serbest bırakılırken Mehmet Bozdağ ise öğleden sonra Germencik Adliyesine sevk edildi. Bozdağ’ın mahkemede verdiği ifadede; “Aytunç Şükrü Tek yanımda çalışıyordu. Benden para istedi, 50 TL yolladım. Yolladığım parayı az buldu. Bana küfürlü mesaj yazınca konuşmak için evine gittim. Kavga ettik, boğuşma sırasında silahın ateş alması sonucu vuruldu” dediği öğrenildi.

Kasten adam öldürmek suçlamasıyla hâkim karşısına çıkan Mehmet Bozdağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Mehmet Barlas
 

Etiketler: chp, mehmet bozdağ, tutuklama


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