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Cinayet zanlısı CHP İlçe Başkanı yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde evinde tartıştığı arkadaşını silahla vurduktan sonra firar eden CHP İlçe Başkanı Mehmet B. ve yanındaki iki kişi saklandıkları bodrum katında yakalandı.

Cinayet zanlısı CHP İlçe Başkanı yakalandı

04 Mayıs 2017 10:00

CHP Germencik İlçe Başkanı Mehmet B., evinde tartıştığı arkadaşı Şükrü Aytuç Tek’i başından bir el ateş ederek öldürdükten sonra firar etmişti. Mehmet B.'nin kullandığı 09 JC 302 plakalı kamyonetin Söke ilçesine giriş yaptığını belirleyen polis ekipleri, yaşanan kovalamacanın ardından aracı Söke Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bir arazide terk edilmiş olarak buldu.

Karanlıktan faydalanarak yaya olarak kaçan Mehmet B.'yi yakalanması için Söke ilçesi genelinde aramalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, Mehmet B. ile yanındaki R.Y. ve A.T.'yi Cumhuriyet Parkı yakınındaki bir apartmanın bodrum katında yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 3 kişi, işlemlerinin ardından Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. 

Mehmet Barlas


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