İddiaya göre 2014 yılında Denizli'de bir kişiyi öldüren Adem K. (34), iki yıl boyunca sahte kimlikler kullanarak kaçmayı başardı. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmir'in Torbalı ilçesinde olduğu tespit edilen zanlı, jandarma ekipleri tarafından Ayrancılar bölgesinde kıstırıldı. Ekipler, katil zanlısını ikamet ettiği eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Üzerinden sahte kimlikler çıkan zanlı, karakolda ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adem K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Buca Cezaevi'ne konuldu.

Amede Alpagut

İZMİR