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Cinayet zanlısı iki yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

Denizli'de 2014 yılında işlenen cinayetin zanlısı, İzmir'in Torbalı ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

Cinayet zanlısı iki yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

24 Ekim 2016 10:27

İddiaya göre 2014 yılında Denizli'de bir kişiyi öldüren Adem K. (34), iki yıl boyunca sahte kimlikler kullanarak kaçmayı başardı. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmir'in Torbalı ilçesinde olduğu tespit edilen zanlı, jandarma ekipleri tarafından Ayrancılar bölgesinde kıstırıldı. Ekipler, katil zanlısını ikamet ettiği eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Üzerinden sahte kimlikler çıkan zanlı, karakolda ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adem K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Buca Cezaevi'ne konuldu. 

Amede Alpagut
İZMİR


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