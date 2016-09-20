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Cinayet zanlısı koca tutuklandı

Malatya’da eşi tarafından vahşice boğazı kesilerek öldürülen 22 yaşındaki Zekiye Bakırcı'nın 49 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Vahşi cinayetin zanlısı Muhammet Bakırcı ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


20 Eylül 2016 17:40

İnönü Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan vahşette, 24 yaşındaki Muhammet Bakırcı kaçarak evlenen eşi Zekiye Bakırcı’nın boğazını bıçakla vahşice keserek öldürdükten sonra polisi arayarak cinayeti ihbar etmişti. Cani kocanın polise verdiği ilk ifadesinde cinayeti namus meselesinden dolayı işlediğini söylediği ileri sürülürken çiftin düğününün ise 49 gün önce gerçekleştiği ortaya çıktı. Sorgusunun ardından bugün mahkemeye sevk edilen Muhammet Bakırcı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Yetimhanede büyümüş
Vahşice işlenen cinayet sonucu öldürülen Zekiye Bakırcı'nın Eskişehir’de yetimhanede büyüdüğü öğrenildi. Zekiye Bakırcı’nın kaçarak 49 gün önce Muhammet Bakırcı ile evlendiği ve sonrasında sık sık tartıştıkları belirtildi. Bir süre önce evi terk eden ve kadın sığınma evine yerleşen genç kadının kısa süre önce yeniden Malatya’ya döndüğü belirtildi. Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri yapılan talihsiz kadını almak için henüz kimsenin başvuruda yapmadığı bu nedenle cesedin morg da bekletildiği öğrenildi. 

Etiketler: cinayet zanlısı


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