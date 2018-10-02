Cinayet zanlısı: 'Pişman değilim'

Olay, Çamköy Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan silahlı kavgada E.O.D., Harun Koca, Tamer D. ve Suat D.'yi vurdu. Vurulan Harun Koca hayatını kaybederken Tamer D. ve Suat D. ise yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli E.O.D. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.O.D. basın mensuplarının ''Pişman mısınız?'' sorusuna “Suç işlemediğim için pişman değilim. İranlılar ‘vur' dedi. Adalet yerini bulacak hepsinden tek tek hesap soracağım'' dedi.

Tuncay Türkgülü - Selçuk Akyol

