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Cinayet zanlısı: 'Pişman değilim'

Cinayet zanlısı: 'Pişman değilim'
Cinayet zanlısı: 'Pişman değilim'

Düzce'de 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan E.O.D. ''Pişman mısınız?'' sorusuna “Suç işlemediğim için pişman değilim” cevabını verdi.

Cinayet zanlısı: 'Pişman değilim' - Tıkla İzle

Olay, Çamköy Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan silahlı kavgada E.O.D., Harun Koca, Tamer D. ve Suat D.'yi vurdu. Vurulan Harun Koca hayatını kaybederken Tamer D. ve Suat D. ise yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli E.O.D. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.O.D. basın mensuplarının ''Pişman mısınız?'' sorusuna “Suç işlemediğim için pişman değilim. İranlılar ‘vur' dedi. Adalet yerini bulacak hepsinden tek tek hesap soracağım'' dedi.  

Tuncay Türkgülü - Selçuk Akyol
 

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