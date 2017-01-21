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Cinayet zanlısı Uzman Çavuş Kocaeli’ne getirildi

Geçtiğimiz gün Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra baldızı ve kayınvalidesini öldüren Uzman Çavuş Alper Deveci sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Cinayet zanlısı Uzman Çavuş Kocaeline getirildi

21 Ocak 2017 08:49

16 Ocak akşamı Kartepe Ataevler Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda Uzman Çavuş olarak Trabzon’un Tonya ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Alper Deveci isimli şahıs, ayrılma aşamasında olan ve annesi Nurhan Yakıcı’nın evinde ikamet eden eşi Aynur Deveci ile sözlü tartışmaya girdi. Çıkan tartışma neticesinde sinirlerine hakim olamayan Alper Deveci silahını çekerek, baldızı Aysun Bozcan (32) ile kayınvalidesi Nurhan Yaktı’yı (51) öldürürken, 9 yaşındaki kızı Fundanur Bozcan’ı da yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Olayın ardından her yerde aranan Alper Deveci Cuma günü Adana Kozan Adliyesi’ne silahı ile birlikte teslim olmuştu. Teslim olan Deveci, sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Cinayet zanlısı Alper Deveci’nin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor 

Mehmet Oğuzhan Altun

Etiketler: Cinayet zanlısı Uzman Çavuş, Kocaeli


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