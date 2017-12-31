Cinayet zanlısı yakalandı | Kahramanmaraş haberleri

Alınan bilgiye göre, Elbistan ilçe merkezi Osmangazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Emre Özdemir, Hakan Zade ile Ali Kaya silahlı saldırıya uğramıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırı sonrası olay yerinde inceleme yapan polis, cinayetin ardından kaçan Hasan O.’nun (21) yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet zanlısının gidebileceği birçok adrese operasyon yapan polis, Hasan O.’yu gizlendiği adreste yakaladı.

Gözaltına alınan Hasan O., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Muhammet Özer

