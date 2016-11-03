Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 Nisan 2016 tarihinde cami avlusunda Esfendiyar Girgin’i bıçaklayarak öldüren D.E.’nin ailesinin ikamet ettiği iki ahşap evde gece saat 00.30 sıraların da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Müstakil iki evden birinde alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evler kullanılamaz hale geldi.

Evin içerisinde bulunan 80 yaşındaki G.E. isimli yaşlı kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla evden çıkarılırken, D.E. yangının cinayet davası sebebiyle kundaklama olabileceğini iddia etti.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

