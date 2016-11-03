Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Cinayet zanlısının evlerinde kundaklama iddiası

Cinayet zanlısının evlerinde kundaklama iddiası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlının ailesinin kaldığı iki evinde yangın çıktı. Kullanılamaz hale gelen evlerin kundaklandığı iddia edildi.


03 Kasım 2016 10:30

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 Nisan 2016 tarihinde cami avlusunda Esfendiyar Girgin’i bıçaklayarak öldüren D.E.’nin ailesinin ikamet ettiği iki ahşap evde gece saat 00.30 sıraların da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Müstakil iki evden birinde alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evler kullanılamaz hale geldi.
Evin içerisinde bulunan 80 yaşındaki G.E. isimli yaşlı kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla evden çıkarılırken, D.E. yangının cinayet davası sebebiyle kundaklama olabileceğini iddia etti.
Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!