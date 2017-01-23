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Cinayet zanlısının itirafı: Pusuya düşürdüler yaptım

Gaziantep'te 2 gün önce yaşanan cinayetin zanlısı yakalandı. Zanlı adliyeye götürülürken “Pusuya düşürdüler, yaptım, pişmanım’’ dedi.

Cinayet zanlısının itirafı: Pusuya düşürdüler yaptım

23 Ocak 2017 13:22

Gaziantep'te 2 gün önce Şahinbey ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde 27 TV 886 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen lüks bir otomobilin içerisindekiler arasında bilinmeyen nedenle çatışma çıkmış, araç içerisinde bulunan Ökkeş Avcı ve Savaş D. açılan ateş sonucu hayatlarını kaybetmişti.
Olay sonrası polis ekiplerinin teknik takibi ve araştırması sonucu cinayetlerin zanlısı olduğu ileri sürülen Mehmet Ali A.’nın izine ulaştı. Bu sabah erken saatlerde Mimarsinan Mahallesi 61 nolu sokakta bir yakının evinde kıskıvrak yakalanan Mehmet Ali A. gözaltına alındı.

“Beni pusuya düşürdüler, onlara patladı’’
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Mehmet Ali A. (38) basın mensuplarının sorusuna, “Beni pusuya düşürdüler, kendilerinin planıydı, onlara patladı. Pişmanım’’ cevabını verdi.

Kardeşi de tutuklandı
Öte yandan, iki gündür firarda olan cinayet zanlısı Mehmet Ali A.’nın izini süren polis ekipleri zanlının evinde ve arabasında yaptığı aramada 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdiği öne dürüldü. İddiaya göre Bu tabancalarda parmak izi tespit edilen zanlının kardeşi Ahmet A. (33) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Bulut

 


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