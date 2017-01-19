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Cinayeti aydınlatan komutana ödül

Kütahya'da, 13 yaşındaki Semih Kayalı cinayetini aydınlatan Seyitömer Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Metin Ertek başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Cinayeti aydınlatan komutana ödül

19 Ocak 2017 22:43

Vali Ahmet Hamdi Nayir, 2010 yılında Kıranşeyh köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait gölet kenarında cesedi bulunan ve faili meçhul kalan Semih Kayalı’nın katil zanlısı ile olayın azmettiricisini ortaya çıkaran Seyitömer Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Metin Ertek’i tebrik etti.

"Birinci görevimiz suçun işlenmesine engel olmak" diyen Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Suç işlendikten sonra da suçun faillerini en kısa sürede bulup onları adalete teslim etmek bizim görevimiz. Olayların üzerinden uzun yıllar geçse dahi suçluyu ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Arkadaşlarımızın gayretiyle 2010 yılında gerçekleşen cinayetin faili olduğu tahmin edilen sanıkların aradan geçen bunca zamana rağmen delilleri toplanarak adalete teslim edilmesi önemli bir olguydu. Bu vesileyle Jandarma Kıdemli Başçavuş Metin Ertek’i ve ekibini tebrik ediyorum ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir, Seyitömer Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Metin Ertek’e başarı belgesini verdi.
Vali Nayir’in makamındaki toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur ile İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik katıldı. 

Hüseyin Efe

Etiketler: başarı belgesi, Kütahya, Semih Kayalı cinayeti, Seyitömer Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdem


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