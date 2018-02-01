Cinayeti telefon görüşmeleri aydınlatacak

Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde, kızının girdiği ilişki sonucu dünyaya getirdiği bebeği boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan N.G., bebeğin babası olduğu iddia edilen polis memuru M.Ç. ile bebeğin annesi F.D.'ye Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve F.D.'nin babası S.G.'ye verilen 5 yıl hapis cezaların Yargıtay'da usulden bozulmasının ardından yargılanmalarına devam edildi. Kararın bozulmasının ardından 5.’nci defa hakim önüne çıkan polis memuru M.Ç., çocuğun kendisinden olmadığını, 4,5 yıldır tutuklu bulunduğunu, iftiraya uğradığını söyledi.

Gemlik'in Şahinyurdu Köyü'nde oturan F.D., 2013 yılında Orhangazi İlçesi'ndeki özel bir hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. Aynı yılın Haziran ayında aileye telefon açıp aşı vurulması için bebeğin sağlık ocağına getirilmesini isteyen sağlık görevlileri, çelişkili ifadelerden şüphelenince, polisi bilgilendirdi. Polis, 21 yaşındaki F.D. ile annesi 40 yaşındaki N.G. ve babası 45 yaşındaki S.G.'yi gözaltına aldı. N.G., kızının dünyaya getirdiği çocuğunun babasının, kendisiyle de ilişkiye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 38 yaşındaki M.Ç. olduğunu iddia etti.

N.G., doğumdan hemen sonra, kucağındaki bebekle buluştuğu M.Ç.'nin silahla kendisini tehdit edip bebeği boğdurduğunu, ardından cesedini evlerinin bahçesine gömdüklerini, kızını bir süre sonra başkasıyla evlendirdiğini söyledi. Bu ifadeden sonra gözaltına alınan polis memuru ile diğer 3 sanık tutuklandı. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava devam ederken N.G. dışındaki 3 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan DNA testinde bebeğin annesinin F.D., babasının ise M.Ç. olduğu ortaya çıktı. Mahkemede, suçu sabit görülen F.D. ile M.Ç. ve N.G.'ye 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, S.G.'ye ise 'suç kanıtlarını karartma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

“Haksız yere cezaevindeyim”

Yargıtay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na tebligat yapılmadığı için bozduğu davayı usulden bozulmasının ardından görülen beşinci celseye tutuklu sanıklar N.G.,M.Ç., tutuksuz yargılanan F.D. ve babası S.G. hazır bulundu. Mahkemede yeniden ifade veren polis memuru M.Ç., eski savunmalarını tekrarlayarak, “Olay tarihinde savcıya F.D., babasının kim olduğunu bilmiyorum yönünde ifade vermiştir. Daha sonra benim adımı vermiştir. Doğumdan ve çocuğun öldürülme olayından haberim yoktur. Ölen çocuğunda benim olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmiyorum. Haksız yere cezaevindeyim, tahliyemi istiyorum “ dedi.

Duruşmada söz alan F.D. ise, “Orhangazi’de doğum yaptıktan sonra annem, ben ve bebek taksi ile Gemlik ilçesine geldik. Annem bebeği yuvaya teslim edeceğim diyerek, beni zorla bir taksiye bindirip köye gönderdi. Olay tarihinde M.Ç. birden fazla telefon kullanıyordu. Hangisinden arayıp görüşme yaptığımızı anımsayamıyorum” dedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık polis memuru M.Ç.'nin tahliyesini, N.G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra N.G.'nin tutukluluk halin devamına, M.Ç.'nin ise oy çocukluğu ile tutukluluk halinin devamına, duruşmada F.D. tarafından M.Ç.'nin birden fazla cep telefon numarasının bulunduğunu söylemesi nedeniyle araştırılmasına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Derya Evren

