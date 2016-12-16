Edinilen bilgiye göre, adam öldürme suçundan hakkında 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1,5 yıldır her yerde aranan Mahmut M.’nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlattı. Şahsın gidebileceği her yerde çalışma yürüten polis ekipleri Mahmut M.’yi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ettiği evin yakınlarında yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Burada ifadesi tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir