Çin’de depremin bilançosu artıyor

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Ciucaygou vilayetinde dün 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel saatle 21.19’da meydana gelen deprem, yerin 20 kilometre altında gerçekleşmişti. Depremde ölü sayısı artmaya devam ediyor. Yetkililer ölü sayısının 19’a yükseldiğini bildirirken, 247 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 6 turistin de bulunduğu öğrenilirken, 45 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Çin Deprem Merkezi’nden yapılan açıklamada ise binden fazla artçı sarsıntının tespit edildiği ve bu sarsıntılar arasında en şiddetlisinin 4.8 olduğu kaydedildi.

Sichuan eyaletinde 2008 yılında meydana gelen bir başka depremde de en az 87 bin kişi hayatını kaybetmişti.