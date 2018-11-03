İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çin'de feci kazada 26 araç birbirine girdi: 14 ölü

Çin'de feci kazada 26 araç birbirine girdi: 14 ölü
Çin'de feci kazada 26 araç birbirine girdi: 14 ölü

Çin’de bir kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 26 araç birbirine girdi. Yaşanan kaza sonucu 14 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Çin'in Lanzhou kentinde bir kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 26 araç birbirine girdi. Yaşanan zincirleme kazada kamyon şoförü de dahil olmak üzere toplam 14 kişi hayatını kaybetti ve 27 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre feci kaza, Lanzhou ve Haikou kentleri arasındaki karayolunun 200'üncü kilometresinde meydana geldi. Kazadan sonra olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.  

Şehriyar İmanbeyli 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.