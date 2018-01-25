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Çin’de hızlı tren alev aldı

Çin’de bu gün Qingdao-Hangzhou kentleri arasında seyreden yüksek hızlı tren, rayların üzerinde aniden alev aldı.

Çinde hızlı tren alev aldı

25 Ocak 2018 11:39

Dingyuan İstasyonu’nda durduğu sırada 2 numaralı vagondan dumanların yükseldiğini fark eden personel tarafından trendeki tüm yolcular tahliye edildi.

Yangının başarıyla söndürüldüğü, erken müdahale sonucunda olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yangının elektrik sistemindeki arızadan kaynaklandığı belirtiliyor. Rayların üzerinde yaşanan dehşet anları, cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülere de yansıdı. Görüntülerde, hızlı trendeki alevler giderek büyürken, demiryolları çalışanlarının facianın önüne geçmek için el birliğiyle yangını söndürmeye çalışıyor. 

Cenk Özkömür

Etiketler: Çin, hızlı tren

 

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