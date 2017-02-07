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Çin’de ileri seviye füze tatbikatı

Çin’de askeri birlikler, birçok ülkeye karşı tehdit oluşturabilecek ileri seviye DF-16 tipi orta menzilli balistik füze tatbikatı gerçekleştirdi.


07 Şubat 2017 10:26

Çin’in yeni yapılandırılmış Roket Birlikleri’nin (Rocket Force), Hindistan, Japonya ve Amerika gibi birçok ülkeye karşı tehdit oluşturabilecek ileri seviye, menzil mesafesi 1,000 kilometreden fazla olan DF-16 tipi orta menzilli balistik füze tatbikatı gerçekleştirdikleri belirtildi. Silah sistemlerini gizli tutan Halkın Özgürlüğü Ordusu (PLA), birliklerinin orta menzilli DF-16 balistik füze tatbikatı yapmasına ilişkin videosunu yayınladı. Görüntülerde, bahar şenlikleri esnasında araçların balistik füzeleri taşıdığı görülüyor. İki tip DF-16 füzelerin yer aldığı görüntülerde, DF-16 tipi füzelerin üçüncü kez gösterildiği ifade edildi. Füze ilk defa 2015’de Pekin’de askeri bir törende kamuya tanıtılmıştı. Çin’in Roket Birliklerinin (China’s Rocket Force) askeri cephaneliğindeki çeşitli füzeleri kullanmakta uzmanlaşmış oldukları belirtildi.

Çin medyası, birimlerin kimyasal-biyolojik kirlilik, uydudan takibe karşı koymak ve elektronik tıkanıklık gibi bir dizi ifadeleri ele aldıklarını belirtti. Öte yandan her ne kadar ordu (PLA) balistik füzelerin özelliklerini açıklamadıysa da uzmanlar DF-16’ların yabancı askeri ülkelerin askeri tertibatlarına karşı bir tehdit oluşturduğunu belirtti.Ekibin hızlı yükleme, yeniden düzenleme ve atış sırası gibi değişik manevraları tatbikatına karşın videoda herhangi bir füze fırlatılmadı.

Öte yandan, Çin, Tayvan boğazlarına uçak gemisi gönderdiği ve çalkantılı Güney Çin Denizindeki deniz kuvvetlerini arttırdığı bildirildi. 

Etiketler: Çin, füze tatbikatı


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