Çin'de kar yağışı nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti

Çin Ulusal Afet Azaltma Komisyonu, şiddetli kar yağışı ve tipi sebebiyle Shaanxi, Henan, Anhui, Jiangsu ve Hubei eyaletlerindeki konutların ve enerji tesislerinin büyük hasar gördüğünü açıkladı.

Açıklamada, 200’den fazla kişinin tahliye edildiği, 100’ün üzerinde kişinin ise halen acil yardıma ihtiyacının bulunduğu bildirildi. Ayrıca, kar yağışları ve tipinin 200’den fazla evin çökmesine, 400 evin de hasar görmesine yol açtığı ifade edildi.

Komisyon, olumsuz hava koşullarının söz konusu bölgelerdeki tarım alanlarında yaklaşık 79 milyon dolarlık maddi kayba neden olduğunu da kaydetti.

Cenk Özkömür