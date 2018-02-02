Çin’de kargo gemisi battı: 1 ölü, 5 kayıp

Gemideki dokuz kişinin nehre düştüğü kazada, beş kişinin ise halen kayıp durumda olduğu aktarıldı. Kaza, Yangtze’nin Huanggang’a bağlı Qichun ilçesindeki kesiminde perşembe akşamı yaşandı. Olayın ardından kurtarma ekiplerinin nehirden çıkartmayı başardıkları bir kişi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kurtarılan diğer üç kişinin sağlık durumunun ise iyiye gittiği ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarına 23 kurtarma botu ve 200’den fazla kurtarma görevlisi katılıyor. Bin 900 ton yük taşıma kapasitesine sahip kargo gemisinin, 75,5 metre uzunluğunda ve 11,4 metre genişliğinde olduğu açıklandı.