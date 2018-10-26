İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çin'de korkunç olay! Anaokulunda 14 çocuk bıçaklandı

Çin'de korkunç olay! Anaokulunda 14 çocuk bıçaklandı
Çin'de korkunç olay! Anaokulunda 14 çocuk bıçaklandı

Çin’in Çongçing şehrinde anaokulundaki çocuklara bıçakla saldıran bir kadın 14 çocuğu yaraladı.

Çin polisi, 39 yaşında soyadı Liu olan bir kadının Siçuan bölgesinin Çongçing şehrinde bir anaokuluna mutfak bıçağıyla girip çocuklara saldırdığını açıkladı. Polis tarafından yapılan açıklamada saldırganın 14 çocuğu yaraladığı belirtilirken, saldırganın soğukkanlı hareket ettiği belirtildi. Polis, saldırının sebebinin henüz bilinmediğini açıklarken soruşturmanın devam ettiği bilgisini verdi. 

Geçtiğimiz ay Şensi eyaletinde ortaokula bıçakla girerek 9 çocuğu öldüren ve 11'ini yaralayan bir kişi idam edilmişti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.