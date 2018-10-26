Çin'de korkunç olay! Anaokulunda 14 çocuk bıçaklandı

Çin polisi, 39 yaşında soyadı Liu olan bir kadının Siçuan bölgesinin Çongçing şehrinde bir anaokuluna mutfak bıçağıyla girip çocuklara saldırdığını açıkladı. Polis tarafından yapılan açıklamada saldırganın 14 çocuğu yaraladığı belirtilirken, saldırganın soğukkanlı hareket ettiği belirtildi. Polis, saldırının sebebinin henüz bilinmediğini açıklarken soruşturmanın devam ettiği bilgisini verdi.

Geçtiğimiz ay Şensi eyaletinde ortaokula bıçakla girerek 9 çocuğu öldüren ve 11'ini yaralayan bir kişi idam edilmişti.