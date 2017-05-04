Çin’de kum fırtınası tüm bölgeyi sardı

Çin’in kuzeyinde çıkan kum fırtınası ülkedeki hava kirliliği krizini yeniden gündeme getirdi. Pekin Çevre Sorunları Müdürlüğü, hava kirliliğinin metreküpte 500 mikrogram parçacığa ulaştığını belirtti. Böylece bölgedeki hava kirliliği limiti, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen metreküpte 25 mikrogram parçacık sınırını aştı. Yetkililer, bölge sakinlerine açık hava aktivitelerinden kaçınmalarını, çocuklara ve yaşlılara ise evde kalmalarını öneriyor.

Kum fırtınasının TSİ 06.00 saatlerinde çıktığı, komşu ülke Moğolistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi üzerinden geldiği öğrenildi.

Yetkililer, fırtınanın etkisinin akşam saatlerine kadar süreceğini ve gün boyunca görüş mesafesinin belirgin bir şekilde düşeceğini belirtti.

Çin’inin kuzeyinde kış aylarında kömür kullanılması nedeniyle yoğun hava kirliliği yaşanıyor. Aynı zamanda, bu şehirlerin iklim değişikliği nedeniyle çöllere doğru genişlemesi, kum fırtınalarının gittikçe artmasına sebep oluyor. Yetkililer, kömür kullanımının azaltılması, fabrikaların kapatılması ve daha fazla ağaç dikme çalışmaları ile hava kirliliğini önlemeye çalışıyor.

Pekin, 2015’de yüksek hava kirliliği nedeniyle ilk kırmızı alarmını vermişti.