Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Rongsheng Kömür Madeninde gaz patlaması meydana geldi. 11 madencinin kurtarıldığı olayda 7 madenci hayatını kaybetti, 2 madenci ise ağır şekilde yaralandı. 18 kişinin çalıştığı sırada meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçen yıl ülkenin kuzeybatısında bulunan Ningxia Huy Özerk bölgesinde bulunan kömür madeninde patlama meydana gelmiş, 18 madenci hayatını kaybetmişti. Şubat ayında da ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin bölgesinde gaz sızıntısının neden olduğu patlamada 12 madenci hayatını kaybetmişti. Mart ayında da Shanxi bölgesindeki kömür madeninin çökmesi sonucu 19 madenci yaşamını yitirmişti.

