Çin’de otel yangını: 18 ölü

Harbin Sun Adası, tatil bölgesindeki Beilong Hot Spring Otelinde mahalli saatle 4:36’da çıkan yangın 30 itfaiye aracı ve 105 itfaiye eri tarafından yapılan müdahaleyle 3 saat sonra söndürülebildi.

Söndürme çalışması yapan itfaiyeciler otelde 16 yanmış ceset bulurken, iki kişinin de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Harbin şehir itfaiye idaresi medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 kişinin yaralandığını 70 kişinin de tahliye edildiğini açıkladı. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı kaydedildi.