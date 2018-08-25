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Çin’de otel yangını: 18 ölü

Çin’in kuzeydoğu kesiminde Harbin şehrindeki bir otelde çıkan yangında en az 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Çinde otel yangını: 18 ölü

25 Ağustos 2018 11:44

Harbin Sun Adası, tatil bölgesindeki Beilong Hot Spring Otelinde mahalli saatle 4:36’da çıkan yangın 30 itfaiye aracı ve 105 itfaiye eri tarafından yapılan müdahaleyle 3 saat sonra söndürülebildi.

Söndürme çalışması yapan itfaiyeciler otelde 16 yanmış ceset bulurken, iki kişinin de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Harbin şehir itfaiye idaresi medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 kişinin yaralandığını 70 kişinin de tahliye edildiğini açıkladı. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı kaydedildi.  

 

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