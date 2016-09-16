Dünyada bu yıl meydana gelen en şiddetli tayfun olarak kayıtlara geçen Meranti tayfunu Çin ve Tayvan’da hayatı durma noktasına getirdi. Tayfunun vurduğu bölgelerde, uçak ve tren seferleri durdurulurken Çin’de 10, Tayvan’da 1 kişi hayatını kaybetti. Çin’in Fujian bölgesinde7 kişi, Zhejiang eyaletinde ise 3 kişi hayatını kaybederken 11 kişiden de haber alınamıyor. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde evlerini terk eden 330 bin kişi, yeniden evlerine döndü. Fujian bölgesinde 1.65 milyon eve elektrik verilemedi.

Öte yandan, Tayvan’da da 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.