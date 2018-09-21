Çin'de trafik yapay zekayla daha güvenli ve akıcı

Dünya Devi Çin firması Alibaba Grubu'nun bulut sistemi firması Alibaba Cloud “Şehir Beyin” (City Brain) sisteminin 2'nci sürümünü yayınladı. Bu sayede sistem 420 kilometre kare alanın bütün trafik akışını izleyebilecek. Alibaba Bulut'un Şehir Beyin sisteminin yapay zekasını test etmek ve hazırlamak için 2017 yılında Hangzhou şehrinin merkezini pilot bölge olarak seçti.

SİSTEM, KAZAYI TESPİT EDİP ÇÖZÜM ÜRETİYOR

Geçtiğimiz Çarşamba günü Alibaba'nın yıllık bilgisayar konferansında konuşan Hangzhou Belediyesi Halk Güvenliği Yöneticisi Jin Zhi, Şehir Beyin sisteminin hâlihazırda bin 300 trafik ışığını ve 4 bin 500 kamerayı kontrol edip izlediğini söyledi. Yeni güncellemesiyle birlikte Şehir Beyin'in yapay zekasının şehrin trafik akışını daha da hızlandıracağını beklediklerini söyledi. “Sistem otomatik olarak trafiğin sıkıştığı veya trafik kazalarının olduğu yeri tespit ediyor ve kapsamlı bir şekilde trafiği kontrol etmeye başlıyor” diyen Jin, sistemin ambulans gibi araçların güzergahında yeşil ışığın yanmasını sağlayarak, olay yerine varmasını eskiye nazaran yüzde 48,9 daha hızlandığını söyledi.

Alibaba Grubunun Başkan yardımcısı ve Alibaba Cloud'un Başkanı Xu Xiaoming, sistemin bir sonraki aşamasında yangın takibi ve kontrolü yapacağını açıkladı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Malezya yönetimi Alibaba Cloud firmasını davet ederek akıllı şehir çözümlerini ülkenin başkenti Kuala Lumpur'a da uygulamalarını istemişti. Böylece Malezya Şehir Beyin sisteminin ilk müşterisi olmuştu.