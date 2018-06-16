Diğer
Kategoriler

Çin’de yaşayan Türk vatandaşları sandık başında

Çin’de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinde oy kullanmak üzere sandık başına gitmeye başladı.

Çinde yaşayan Türk vatandaşları sandık başında

16 Haziran 2018 13:27

Türk vatandaşları, Pekin Büyükelçiliği’nde yerel saatle 9.00’dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemleri yarın 21.00’e kadar sürecek. Çin’de başkent Pekin’in yanı sıra, Guangzhou, Hong Kong ve Şanhay başkonsolosluklarında oy kullanacak toplam 2 bin 261 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Yut dışında oy kullanabilmenin çok önemli olduğunu belirten bir Türk vatandaşı, “Görevimizi yaptık. Hem milletvekili hem Cumhurbaşkanı seçimlerinin bir parçası olabilmek önemli. Vatanımıza, milletimize hayırlısı olsun. En iyisi neyse o olsun. Yurt dışında da olsak kalbimiz vatanımız için atıyor” dedi.
Cenk Özkömür
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç