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Çin'de yol çöktü: 8 ölü

Çin’in güneyinde metro inşaatı sürdürülen bir alandaki yolun çökmesi sonucu, en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çinde yol çöktü: 8 ölü

08 Şubat 2018 09:56
Çin'de yol çöktü: 8 ölü - Tıkla İzle

Yetkililer, Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentindeki bir karayolunun bir bölümünün dün akşam 20.40 sıralarında çöktüğünü açıkladı. Kazanın meydana geldiği kısımda metro inşaatının sürdüğü ifade edildi. İlk belirlemelere göre, yolun çökmesinin aniden yaşanan su sızıntısından kaynaklandığı belirtildi. 8 kişinin olay yerinde can verdiği kaza sonrası 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Yaralanan 9 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Yetkililer, gidiş ve geliş istikametinde toplam 8 şeritli olan yolun çöken kısmının iki basketbol sahası genişliğinde ve en az 6-7 metre derinliğinde olduğunu belirtti. 

Cenk Özkömür
 

 

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