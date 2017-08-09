Çin'deki dev pandalar depremden etkilenmedi

Çin’deki Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi (CCRCGP), Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkezine 400 kilometre uzaktaki pandaların ve personelin depremden etkilenmediğini bildirdi.

Yapılan ön kontrollerde hiçbir pandanın yaralanmadığı ve merkezdeki birkaç ıslah evinin bozulmadan kaldığı belirtildi.

Yabani Hayatı Koruma İstasyonu Genel Direktör Yardımcısı Gu Xiaodong da depremin bölgedeki vahşi nüfus üzerinde bir etkisi olabileceğini söyledi.

Dev pandalar çoğunlukla Sichuan dağları ve komşu eyaletler Shaanxi ve Gansu'da bulunuyor. Yaşam alanı kaybı ve çok düşük doğum oranlarına bağlı olarak vahşi doğada yaklaşık bin 800 dev panda hâlâ yaşamaktayken, 300'ü esaret altında bulunuyor.