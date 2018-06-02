Çin’den ABD-Kuzey Kore zirvesine destek

Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hua Chunying, Çin’in ABD ve Kuzey Kore arasında 12 Haziran’da Singapur’da düzenlenmesi planlan zirvenin sorunsuz bir şekilde gerçeklemesini desteklediklerini açıkladı. Chunying, yaptığı açıklamada iki ülke arasında iptal edilen zirvenin yeniden gündeme gelmesinin ve zirve hazırlıklarının yeniden başlamasının Çin tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Sözcü, Kore Adası’nda barışın devam edebilmesi ve Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma sürecinin tamamlanabilmesi için ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmenin yapılması gerektiğini vurguladı.