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Çin’den ABD-Kuzey Kore zirvesine destek

Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hua Chunying, ABD ile Kuzey Kore arasında gerçekleşecek tarihi zirveyi desteklediğini açıkladı

Çinden ABD-Kuzey Kore zirvesine destek

02 Haziran 2018 23:01

Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hua Chunying, Çin’in ABD ve Kuzey Kore arasında 12 Haziran’da Singapur’da düzenlenmesi planlan zirvenin sorunsuz bir şekilde gerçeklemesini desteklediklerini açıkladı. Chunying, yaptığı açıklamada iki ülke arasında iptal edilen zirvenin yeniden gündeme gelmesinin ve zirve hazırlıklarının yeniden başlamasının Çin tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Sözcü, Kore Adası’nda barışın devam edebilmesi ve Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma sürecinin tamamlanabilmesi için ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmenin yapılması gerektiğini vurguladı. 

 

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