Kuzey Kore’nin Ocak ayında dördüncü nükleer denemesini gerçekleştirmesinin ardından bölgedeki yüksek tansiyon devam ediyor. Çin, ABD’nin Güney Kore’ye füze savunma sistemi THAAD yerleştirme kararına karşı çıkarken, Güney Kore Savunma Bakanlığı, füze sisteminin bir golf alanına kurulacağını duyurdu. Ancak, Güney Kore’nin bu açıklaması THAAD’ın güçlü radarının güvenliğini tehlikeye attığını savunan Çin’i kızdırdı. Ülkede yayın yapan Komünist Parti’nin yayın organ Halkın Günlüğü Gazetesinde yer alan bir haberde, ülkenin THAAD’a karşı çıktığını ifade edildi. “ABD ya da Güney Kore, Çin’in de içinde bulunduğu bölge ülkelerinin stratejik güvenlik çıkarlarına zarar verirse, bunun bedelini öder ve bu yönde saldırılarla karşı karşıya kalır” ifadesi kullanıldı.

Çin, THAAD füzelerinin yerleştirilmesi kararının açıklanmasının ardından gerekli adımların atılacağını ifade etmiş ancak detaylı bilgi vermemişti. ABD ve Güney Kore ise füze sisteminin Kuzey Kore dışında Çin’in ya da bir başka ülkenin güvenliğini tehdit etmediğini savunuyor.