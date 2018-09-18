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Çin'den ABD'nin ek vergi kararına tepki

Çin'den ABD'nin ek vergi kararına tepki
Çin'den ABD'nin ek vergi kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getireceklerini açıklamasına Pekin’den yanıt geldi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin 24 Eylül'den itibaren 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi getirme kararına tepki gösterildi. Bakanlık sözcüsü, yaptığı açıklamada, “Karardan derin esef duyuyoruz. Çin, meşru hak ve çıkarları ile küresel serbest ticaret düzenini korumak için eş zamanlı karşı tedbirler almaya mecbur kalacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD'nin yeni ek vergilerinin ikili görüşmelere de belirsizlik getirdiğini dile getiren Sözcü, "Umuyoruz ki, ABD tarafı böyle bir eylemin olası negatif etkilerinin farkındadır ve hatasından vakitlice ikna edici yöntemlerle döner” diye konuştu.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla da Washington'un kararına tepki geldi. Sözcü Geng Shuang yaptığı açıklamada, ticari anlaşmazlıkların çözümü için tek yolun karşılıklı görüşmeler ile olacağını belirtti.

ABD'yi ‘samimiyetsiz' olmakla suçlayan Sözcü Shuang, Washington'un tek taraflı girişimlerinin kendileri tarafından kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.  

Cenk Özkömür
 

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